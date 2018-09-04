Мультимедийный парк «Россия – моя история» отметил день рождения

За год работы парк посетили около 100 тысяч человек. В основном, это дети и подростки, желающие узнать историю страны глубже, чем предусмотрено школьной программой. Здесь ежедневно проводят экскурсии по всем вехам развития государства. Самые любознательные могут принять участие в заседаниях клуба историков, которые проходят в центре. Тягу ребят к новым знаниям с момента основания парка поддерживает его партнер — Фонд Святой Екатерины. Благодаря ему, парк не стоит на месте — в буквальном смысле: благотворители подарили центру новый микроавтобус. Теперь сотрудники смогут выезжать за пределы города, чтобы проводить интерактивные лекции и собирать материал для новых проектов. Один из таких — создание промышленной карты Урала.