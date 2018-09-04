Сквер за Оперным театром вновь ждет преображение

Сейчас строители возьмутся за оставшуюся часть. Это — решение жителей города. Именно этот сквер они выбрали на голосовании в марте. Он, как и еще два парка, внесены в программу формирования современной городской среды. Реконструкция уже началась. За ее ходом администрация города следит особенно тщательно, ведь торги выиграл подрядчик, прежде не занимавшийся подобными работами. За два года в сквере должны появиться новые дорожки: более упорядоченные и геометрически правильные. Кроме того, здесь наконец-то сделают освещение. А до наступления зимы подрядчику предстоит восстановить ограждение и установить клумбы и скамейки. Некоторые кустарники придется пересадить, но меньше их не станет.