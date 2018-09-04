Сквер за Оперным театром вновь ждет преображение

В 2014-ом здесь уже ремонтировали центральную часть

Сейчас строители возьмутся за оставшуюся часть. Это — решение жителей города. Именно этот сквер они выбрали на голосовании в марте. Он, как и еще два парка, внесены в программу формирования современной городской среды. Реконструкция уже началась. За ее ходом администрация города следит особенно тщательно, ведь торги выиграл подрядчик, прежде не занимавшийся подобными работами. За два года в сквере должны появиться новые дорожки: более упорядоченные и геометрически правильные. Кроме того, здесь наконец-то сделают освещение. А до наступления зимы подрядчику предстоит восстановить ограждение и установить клумбы и скамейки. Некоторые кустарники придется пересадить, но меньше их не станет.

Также в разделе Город

Сквер Попова планируют обновить в этом году
24.08.2018
Сквер Попова планируют обновить в этом году
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Исеть направят в новое русло: реку благоустроят в рамках строительства Ледовой арены
01.08.2018
Исеть направят в новое русло: реку благоустроят в рамках строительства Ледовой арены
Городской пруд вновь обмелеет из-за реконструкции Макаровского моста
19.07.2018
Городской пруд вновь обмелеет из-за реконструкции Макаровского моста
Вчера
Сквер за Оперным театром вновь ждет преображение