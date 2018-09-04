Полицейские задержали телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров

Жулики звонили пожилым людям и сообщали, что их родные попали в беду

Мужчины работали в тандеме. Один рассказывал жуткие вести по телефону, другой — забирал деньги. Самая популярная история — звонок с места ДТП. Мол, сын или внук попал в аварию, за которую ему светит тюрьма. Чтобы избавить родственника от наказания, мошенники предлагали дать взятку правоохранителям. Деньги просили оставить в тайном месте. Напуганные люди бросались на помощь родным. И оставляли мошенникам от десяти до трехсот тысяч рублей. Телефонных обманщиков задержали быстро — один из них уже был судим за подобные звонки. Теперь полицейские ищут других пострадавших. Если и вы узнали мошенников, звоните в районный отдел полиции или просто ноль два.

Также в разделе Криминал

В Березовском подростки до смерти забили инвалида
20.08.2018
В Березовском подростки до смерти забили инвалида
Подростка, обвиняемого в расправе над инвалидом из Березовского, отправили домой
23.08.2018
Подростка, обвиняемого в расправе над инвалидом из Березовского, отправили домой
Резонансная отставка в службе судебных приставов
09.08.2018
Резонансная отставка в службе судебных приставов
Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
16.08.2018
Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
Вчера
Полицейские задержали телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров