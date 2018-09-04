Без денег и снимков: фотограф взяла предоплату за фотосессию и пропала

Теперь екатеринбурженки, оставшиеся и без красивых кадров, и без денег, пытаются узнать, как защитить свои потребительские права. Портфолио фотографа впечатляет. Какая девушка устоит от такого предложения. Екатерина списалась с мастером и договорилась о фотосессии со львенком. Та попросила внести несколько тысяч предоплаты. Клиентка отдала деньги, но вместо профессиональных снимков довольствуется селфи.