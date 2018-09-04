Без денег и снимков: фотограф взяла предоплату за фотосессию и пропала

Съемку с львенком оплатили как минимум семь девушек

Теперь екатеринбурженки, оставшиеся и без красивых кадров, и без денег, пытаются узнать, как защитить свои потребительские права. Портфолио фотографа впечатляет. Какая девушка устоит от такого предложения. Екатерина списалась с мастером и договорилась о фотосессии со львенком. Та попросила внести несколько тысяч предоплаты. Клиентка отдала деньги, но вместо профессиональных снимков довольствуется селфи.

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Без денег и снимков: фотограф взяла предоплату за фотосессию и пропала