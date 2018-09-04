Новая «Юность»: на старейшем стадионе города появился легкоатлетический комплекс

О спорт, ты жизнь. Стадион Юность становится спортивной площадкой высочайшего класса. 6 тысяч детей, занимающихся здесь, получили новые условия для тренировок. Беговая дорожка для легкоатлетов отныне соответствует олимпийским стандартам, а асфальтовый трек для конькобежцев стал первой в городе подобной площадкой для занятий в теплое время года.