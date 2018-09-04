Начальник прокатил подчиненного с деньгами и на капоте

Вместо зарплаты — поездка на капоте автомобиля. Работодатель оригинальным способом решил объяснить бывшему работнику, что ему не стоит ждать окончательного расчета. Невыдуманная и парадоксальная деталь: работник, который оказался по ту сторону лобового стекла, устраивался на работу водителем; а его наниматель, который решил грубо расстаться с подчиненным, наоборот, не имел права даже садиться за руль.