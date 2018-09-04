Начальник прокатил подчиненного с деньгами и на капоте

По словам пострадавшего, бизнесмен наехал на него после просьбы выплатить зарплату

Вместо зарплаты — поездка на капоте автомобиля. Работодатель оригинальным способом решил объяснить бывшему работнику, что ему не стоит ждать окончательного расчета. Невыдуманная и парадоксальная деталь: работник, который оказался по ту сторону лобового стекла, устраивался на работу водителем; а его наниматель, который решил грубо расстаться с подчиненным, наоборот, не имел права даже садиться за руль.

Также в разделе Общество

По соседству с мумией: газовики обнаружили тело мужчины, умершего три года назад
30.08.2018
По соседству с мумией: газовики обнаружили тело мужчины, умершего три года назад
На долгую память: в поселке Исток установили памятник выпускнику местной школы Александру Гуменюку
29.08.2018
На долгую память: в поселке Исток установили памятник выпускнику местной школы Александру Гуменюку
Заведомо беспомощные: уральские активисты просят ужесточить наказание за насилие над инвалидами
24.08.2018
Заведомо беспомощные: уральские активисты просят ужесточить наказание за насилие над инвалидами
Срок за соседский сход: свердловчанку обвинили в организации несанкционированного митинга
30.08.2018
Срок за соседский сход: свердловчанку обвинили в организации несанкционированного митинга
Вчера
Начальник прокатил подчиненного с деньгами и на капоте