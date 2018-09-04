В Екатеринбурге объединяются автобусное и трамвайное предприятия

Как эти изменения повлияют на горожан, пока не ясно. Но чиновники заверили, качество услуг только улучшится. Объединение транспортных компаний, рассказывают в мэрии, позволит более грамотно управлять автобусами, трамваями и троллейбусами. Ведь у этих парков и депо — одни и те же цели и задачи. От слияния выиграют не только жители города, но и сами предприятия — это откроет новые возможности для развития. Как будет называться единый городской перевозчик, пока не сообщается. Решения, в том числе и кадровые, примут в ближайшие месяцы. Однако, по словам чиновников, сокращать штаты не будут. В Трамвайно-троллейбусном управлении сейчас работает более пяти тысяч человек, и ещё тысяча трудится в объединении автобусных предприятий.