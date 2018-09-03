В школы сегодня отправились 153 тысячи учеников. Пока первоклассники восхищенно озираются, родители не сводят глаз со своих чад. Они-то понимают, что день знаний — начало новой жизни, поэтому переживают даже больше малышей.
Ярмарка умений: первосентябрьские линейки в Екатеринбурге напоминают театрализованные представления
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