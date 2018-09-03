Бывшее здание на улице Калинина пришлось снести — оно устарело и морально и физически. Но на этом месте на федеральные деньги возведут современное учреждение. Оно вместит тысячу учеников, а при необходимости даже больше. Это позволит начать реконструкцию других школ микрорайона. Сейчас каждое третье здание на Уралмаше нуждается в ремонте.
В новый год — с новой школой: в Екатеринбурге заложили первый камень в основание будущего учебного заведения
Речь идет о школе № 80 на Уралмаше
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