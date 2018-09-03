Ожог вместо гладкой кожи: клиентка салона красоты пострадала после эпиляции

Безобидная косметическая процедура закончилась ожогами ног второй степени

По словам Евгении, она не пыталась сэкономить. Салон посоветовали знакомые. Но уже во время процедуры клиентка почувствовала неладное – кожу сильно жгло. После пререканий администратор принесла из аптеки детский крем от опрелостей. В больнице девушке поставили неутешительный диагноз. Договориться с хозяйкой салона о компенсации не смогла. Поэтому она обратилась в полицию и прошла медосвидетельствование. В зависимости от тяжести причиненного ей вреда, говорят юристы, салон ждет-либо уголовное дело, либо солидный штраф.

Также в разделе Городской дозор

Поехали! В микрорайон Солнечный вновь ходит общественный транспорт
27.08.2018
Поехали! В микрорайон Солнечный вновь ходит общественный транспорт
Оплата на ходу вне закона
21.08.2018
Оплата на ходу вне закона
За бесплатные анализы для детей стали брать деньги
28.08.2018
За бесплатные анализы для детей стали брать деньги
Долгий путь до погоста: ЕКАД отрезала Лесное кладбище от города
29.08.2018
Долгий путь до погоста: ЕКАД отрезала Лесное кладбище от города
Вчера
Ожог вместо гладкой кожи: клиентка салона красоты пострадала после эпиляции