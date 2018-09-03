По словам Евгении, она не пыталась сэкономить. Салон посоветовали знакомые. Но уже во время процедуры клиентка почувствовала неладное – кожу сильно жгло. После пререканий администратор принесла из аптеки детский крем от опрелостей. В больнице девушке поставили неутешительный диагноз. Договориться с хозяйкой салона о компенсации не смогла. Поэтому она обратилась в полицию и прошла медосвидетельствование. В зависимости от тяжести причиненного ей вреда, говорят юристы, салон
Ожог вместо гладкой кожи: клиентка салона красоты пострадала после эпиляции
Безобидная косметическая процедура закончилась ожогами ног второй степени
По словам Евгении, она не пыталась сэкономить. Салон посоветовали знакомые. Но уже во время процедуры клиентка почувствовала неладное – кожу сильно жгло. После пререканий администратор принесла из аптеки детский крем от опрелостей. В больнице девушке поставили неутешительный диагноз. Договориться с хозяйкой салона о компенсации не смогла. Поэтому она обратилась в полицию и прошла медосвидетельствование. В зависимости от тяжести причиненного ей вреда, говорят юристы, салон
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Ожог вместо гладкой кожи: клиентка салона красоты пострадала после эпиляции