Ожог вместо гладкой кожи: клиентка салона красоты пострадала после эпиляции

По словам Евгении, она не пыталась сэкономить. Салон посоветовали знакомые. Но уже во время процедуры клиентка почувствовала неладное – кожу сильно жгло. После пререканий администратор принесла из аптеки детский крем от опрелостей. В больнице девушке поставили неутешительный диагноз. Договориться с хозяйкой салона о компенсации не смогла. Поэтому она обратилась в полицию и прошла медосвидетельствование. В зависимости от тяжести причиненного ей вреда, говорят юристы, салон ждет-либо уголовное дело, либо солидный штраф.