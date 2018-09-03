Огонь на поражение: в Краснотурьинске свердловчанин устроил стрельбу, ранив полицейского

Правоохранители приехали разрешить бытовой конфликт, но попали в конфликт вооруженный

Выяснилось, что огонь открыл 40-летний мужчина, по предварительной информации, экс-спецназовец. Из охотничьего карабина «Вепрь» он палил по офису охранного предприятия через дорогу. Причиной такой агрессии, по словам правоохранителей, стал конфликт с сотрудниками ЧОПа. Свердловчанин пулями повредил фасад дома напротив, припаркованную у него «Волгу» и полицейский УАЗ. В результате пострадал оперуполномоченный, которого с огнестрельным ранением увезли в больницу. Горе-стрелка уже задержали, возбуждено уголовное дело

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Огонь на поражение: в Краснотурьинске свердловчанин устроил стрельбу, ранив полицейского