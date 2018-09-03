Блогеромания: сотни школьниц устроили давку на встрече с Сашей Спилберг

Пытаясь быть ближе к звезде, друг с другом фанаты не церемонились. Одну девочку увезли на скорой, ещё восьмерых пришлось искать по громкой связи. Но поклонники Саши все равно довольны — не каждый день в Екатеринбург приезжает блогер с шестью миллионами подписчиков. Именно они сейчас — кумиры молодежи. Каждое поколение, по словам психологов, поклоняется-либо успеху, либо таланту. К примеру, если раньше подростки клеили постеры на стены, тот сейчас они перешли во всемирную сеть — находят блогера по интересам и следят за его жизнью. Беспокоиться родителям не стоит — это этап самоопределения.