Блогеромания: сотни школьниц устроили давку на встрече с Сашей Спилберг

Желание посмотреть на своего кумира для одной из поклонниц обернулось больничным

Пытаясь быть ближе к звезде, друг с другом фанаты не церемонились. Одну девочку увезли на скорой, ещё восьмерых пришлось искать по громкой связи. Но поклонники Саши все равно довольны — не каждый день в Екатеринбург приезжает блогер с шестью миллионами подписчиков. Именно они сейчас — кумиры молодежи. Каждое поколение, по словам психологов, поклоняется-либо успеху, либо таланту. К примеру, если раньше подростки клеили постеры на стены, тот сейчас они перешли во всемирную сеть — находят блогера по интересам и следят за его жизнью. Беспокоиться родителям не стоит — это этап самоопределения.

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