Пытаясь быть ближе к звезде, друг с другом фанаты не церемонились. Одну девочку увезли на скорой, ещё восьмерых пришлось искать по громкой связи. Но поклонники Саши все равно довольны — не каждый день в Екатеринбург приезжает блогер с шестью миллионами подписчиков. Именно они сейчас — кумиры молодежи. Каждое поколение, по словам психологов,
Блогеромания: сотни школьниц устроили давку на встрече с Сашей Спилберг
Желание посмотреть на своего кумира для одной из поклонниц обернулось больничным
Пытаясь быть ближе к звезде, друг с другом фанаты не церемонились. Одну девочку увезли на скорой, ещё восьмерых пришлось искать по громкой связи. Но поклонники Саши все равно довольны — не каждый день в Екатеринбург приезжает блогер с шестью миллионами подписчиков. Именно они сейчас — кумиры молодежи. Каждое поколение, по словам психологов,
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