О здоровье в пору спрашивать у екатеринбурженки Юлии Королевой: ведь ее похоронили заживо… сотрудники УФМС. По документам, женщина числится умершей: она несколько лет как юридически попала на тот свет. Теперь ее главная задача — вернутся обратно.
Заживо похороненная. Свердловчанку отправили на тот свет сотрудники УФМС
В базе документов женщина числится умершей
О здоровье в пору спрашивать у екатеринбурженки Юлии Королевой: ведь ее похоронили заживо… сотрудники УФМС. По документам, женщина числится умершей: она несколько лет как юридически попала на тот свет. Теперь ее главная задача — вернутся обратно.
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Заживо похороненная. Свердловчанку отправили на тот свет сотрудники УФМС