Заживо похороненная. Свердловчанку отправили на тот свет сотрудники УФМС

О здоровье в пору спрашивать у екатеринбурженки Юлии Королевой: ведь ее похоронили заживо… сотрудники УФМС. По документам, женщина числится умершей: она несколько лет как юридически попала на тот свет. Теперь ее главная задача — вернутся обратно. Это-либо техническая ошибка, либо с Юлией связывают данные ее умершей тезки — ведь у них один и тот же год рождения. Чтобы воскреснуть де-юре, Юлия отдала паспорт в отделение. Однако в полиции утверждают, что никакой проблемы нет.