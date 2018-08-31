Вернется ли "Уральский Маугли" к отцу?

Вернется ли маменькин сынок к отцу — сегодня выясняли в суде Каменска-Уральского. Ребенком раздора стал 16-летний парень, который, по словам очевидцев, является заложником собственной матери: не посещает школу, не имеет друзей и вообще редко выходит из дома. Такой незавидной судьбой сына озаботился отец, который не воспитывал мальчика и даже редко с ним виделся. Но, несмотря на это, мужчина не теряет надежды забрать его к себе.