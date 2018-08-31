В Екатеринбурге многоэтажка попала под карантин.

Из-за малыша, заболевшего корью, медикам пришлось осмотреть жильцов сотен квартир

В центре Екатеринбурга на карантин закрыли целый многоэтажный дом. В одной из семей врачи обнаружили корь у годовалого ребенка. Этот вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому во всем здании пришлось срочно проводить проверку, чтобы не допустить вспышки заболевания. Несколько дней подряд в доме работали 3 бригады врачей, они проверяли, все ли соседи привиты. В некоторые квартиры приходилось стучаться по несколько раз, так как не всегда можно было застать жителей дома. В итоге выявили несколько десятков человек, которые могли подхватить опасный вирус. Им разъяснили ситуацию и поставили прививки. К счастью, ни один из жильцов не подхватил опасное заболевание. А малыш, который так неудачно привез корь с юга, прошел лечение в больнице и уже полностью здоров. Карантин с многоэтажки снят.

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