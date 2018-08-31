В Екатеринбург привезли мощи Спиридона Тримифунтского

Этого святого, обычно, просят помочь в крайне насущных — финансовых и жилищных вопросах. Поэтому не мудрено, что у Храма на крови, где выставлена десница, сразу же образовалась огромная очередь, примерно в 12 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, получается, что к святыне люди прикладываются со скоростью 8 верующих в минуту. Поклониться мощам можно круглосуточно. Православные идут к храму вечером, после работы, есть и те, кто приходит ночью. Ковчег с десницей святого Спиридона пробудет в Храме-на-Крови до вечера 1 сентября. В оставшиеся сутки ожидают христиан из других регионов и городов, в частности паломников из Башкирии, Перми, Кургана, Тюмени, Нижнего Тагила. Молятся не только за свое благополучие, но и за своих близких.