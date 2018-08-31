По стене в одной из квартир Екатеринбурга расползается грибок

По стене ползет кирпич, волосатый как трамвай — гласит классический абсурдный стишок. Плесень поселилась без спросу и не от бесхозяйственности владельца квартиры, а как побочное следствие капитального ремонта в доме. Каким образом собственница теперь борется с незваным гостем и коммунальщиками, которые не хотят признавать чужака за своего, выяснил Городской дозор