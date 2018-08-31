Новые законы о наследстве, ОСАГО и кредитах вступают в силу с 1 сентября.

Так, с этой осени россияне смогут создавать наследственные фонды. Благодаря нововведению, родственникам не придется ждать полгода, чтобы вступить в наследство. Но для этого при составлении завещания нужно будет оставить соответствующее распоряжение. Кроме этого, с завтрашнего дня водителей начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО и техосмотра по камерам. До сих пор наличие полиса могли проверить лишь автоинспекторы. Теперь это будут пробивать автоматически — с помощью средств фиксации нарушений. Сама автогражданка может подорожать — еще весной Центробанк расширил тарифный коридор на 20 процентов. Платить больше граждане станут и по кредитам. С начала сентября для них устанавливаются повышенные коэффициенты риска. Эксперты полагают, что клиентам будет сложнее получить заём, так как банку нужен будет или залог, или поручитель.