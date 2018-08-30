Центризбирком проверит случаи нападения на кандидатов в депутаты гордумы и их сторонников

До выборов осталось 10 дней, но скандалы продолжаются. Из семи партий до финиша предвыборной гонки дошли лишь пять. Некоторые участники пытаются избавиться от соперников, обвиняя друг друга в незаконных способах агитации. Несмотря на ожесточенные баталии кандидатов, в избиркоме предрекают явку в 30 процентов. В этом году горожане впервые могут поучаствовать в досрочном голосовании. Оно стартовало вчера и продлится до 8 сентября включительно. Чтобы избежать нарушений, члены избирательных комиссий требуют от всех, кто хочет проголосовать заранее, подтверждающий это право документ. При этом за организаторами остается право на проверку оснований и на отказ в случае подделки. Это не останавливает горожан. Только за вчерашний день избирательные участки посетило 1240 человек. Рекордсменом стал Орджоникидзевский район, где в двух округах проголосовало более 500 человек.