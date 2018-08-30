Центризбирком проверит случаи нападения на кандидатов в депутаты гордумы и их сторонников

Федеральных чиновников насторожил массовый характер нарушений во время избирательной кампании

До выборов осталось 10 дней, но скандалы продолжаются. Из семи партий до финиша предвыборной гонки дошли лишь пять. Некоторые участники пытаются избавиться от соперников, обвиняя друг друга в незаконных способах агитации. Несмотря на ожесточенные баталии кандидатов, в избиркоме предрекают явку в 30 процентов. В этом году горожане впервые могут поучаствовать в досрочном голосовании. Оно стартовало вчера и продлится до 8 сентября включительно. Чтобы избежать нарушений, члены избирательных комиссий требуют от всех, кто хочет проголосовать заранее, подтверждающий это право документ. При этом за организаторами остается право на проверку оснований и на отказ в случае подделки. Это не останавливает горожан. Только за вчерашний день избирательные участки посетило 1240 человек. Рекордсменом стал Орджоникидзевский район, где в двух округах проголосовало более 500 человек.

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