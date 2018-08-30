Срок за соседский сход: свердловчанку обвинили в организации несанкционированного митинга

Ситуация, которая вылилась в судебное разбирательство, случилась в конце июля. Ирина Александровна, устав жить без горячей воды, решила выплеснуть негодование на телевидение. Поучаствовать в съемках она пригласила и других жителей Покровского, развесив объявления. Однако съемочная бригада на встречу не приехала. В местной администрации журналистам сообщили, что вода в поселке появится в ближайшие дни. Но жильцы все равно собрались. На месте их и, прежде всего, организатора схода Ирину Куценюк, поджидали чиновники и полицейский. Они нашли в, казалось бы, безобидном тексте объявления призыв к митингу. Поводом для возбуждения дела стала фраза «Сбор у клуба». Но суд встал на сторону пенсионерки — дело закрыли из-за отсутствия состава правонарушения.