По соседству с мумией: газовики обнаружили тело мужчины, умершего три года назад

Судьба пенсионера шокировала не только инспекторов, но и соседей. О том, последние дни дедушка провел дома, они даже не подумали. Никакого запаха из квартиры не доносилось. За помощью горожане обращались в полицию. Однако там сказали, что подать заявление о пропаже человека могут лишь родственники. Управляющая компания тоже отказалась участвовать в поисках, мол, вламываться в чужое жилье незаконно. Теперь, когда хозяин нашелся, коммунальщики отворачиваются и от новой беды — трупного запаха, который стоит в квартире.