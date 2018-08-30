Ничей родник: на Уралмаше из-за лопнувшей трубы затопило двор

В ТСЖ сразу начали выяснять, чьи коммуникации, но безрезультатно

В службе водоотведения, водоканале, теплосетях и организации, отвечающей за ливневки, разводят руками. Между тем, вода все прибывает — она уже залила зону разгрузки магазина и подбирается к домам. В районной администрации нам пояснили, что источник перекроют. А затем начнутся поиски владельца трубопровода. Если выяснится, что участок бесхозный, рукава засучат чиновники.

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Ничей родник: на Уралмаше из-за лопнувшей трубы затопило двор