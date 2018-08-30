Металлолом вне закона: общественники проверили городские пункты сбора

В ходе рейда ревизоры нашли фонари, детали двигателя и даже оружие

На подозрительный металлолом проверяющие натыкаются уже на первой точке. Помимо фонарей, на складе нашлись провода и ограждения. В том, что все это попало сюда законно, общественники сильно сомневаются. А ведь именно из-за таких пунктов приема воровство металла в Екатеринбурге процветает. В городе утаскивают на свалки все, что плохо лежит — даже подержанные автомобили и люки от колодцев. Это с радостью принимают нелегалы, которых легко отличить по захламленной территории и подозрительным находкам.

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Металлолом вне закона: общественники проверили городские пункты сбора