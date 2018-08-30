«Быть достойным Екатеринбурга»: Евгений Куйвашев опубликовал программную статью

Губернатор рассказал о главных достижениях уральской столицы и обозначил основные векторы ее развития. В его представлении, которое во многом пресекается со стратегическим планом развития Екатеринбурга, город будущего — это индустриальный, научный и культурный центр страны. Здесь будет удобно жить, благодаря транспортной революции и грандиозным проектам благоустройства. Так, набережная Исети, где, как оказывается, любит прогуляться Евгений Владимирович, станет непрерывной пешеходной зоной от Химмаша до ВИЗа. Значительный толчок развитию города даст всемирная выставка, если ее решат провести в России. Впрочем, и без ЭКСПО в ближайшие годы должны преобразиться берега Верх-Исетского пруда. Здесь может появиться микрорайон по типу Академического и Солнечного. Чтобы держать все проекты на контроле, губернатор предложил включить в состав правительства «сильного мэра», которого выберут депутаты новой городской думы Екатеринбурга