«Быть достойным Екатеринбурга»: Евгений Куйвашев опубликовал программную статью

В ней он описал свое видение будущего уральской столицы

Губернатор рассказал о главных достижениях уральской столицы и обозначил основные векторы ее развития. В его представлении, которое во многом пресекается со стратегическим планом развития Екатеринбурга, город будущего — это индустриальный, научный и культурный центр страны. Здесь будет удобно жить, благодаря транспортной революции и грандиозным проектам благоустройства. Так, набережная Исети, где, как оказывается, любит прогуляться Евгений Владимирович, станет непрерывной пешеходной зоной от Химмаша до ВИЗа. Значительный толчок развитию города даст всемирная выставка, если ее решат провести в России. Впрочем, и без ЭКСПО в ближайшие годы должны преобразиться берега Верх-Исетского пруда. Здесь может появиться микрорайон по типу Академического и Солнечного. Чтобы держать все проекты на контроле, губернатор предложил включить в состав правительства «сильного мэра», которого выберут депутаты новой городской думы Екатеринбурга

Также в разделе Город

Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Сквер Попова планируют обновить в этом году
24.08.2018
Сквер Попова планируют обновить в этом году
Берега Шарташа хотят превратить в парк отдыха
27.07.2018
Берега Шарташа хотят превратить в парк отдыха
Исеть направят в новое русло: реку благоустроят в рамках строительства Ледовой арены
01.08.2018
Исеть направят в новое русло: реку благоустроят в рамках строительства Ледовой арены
Вчера
«Быть достойным Екатеринбурга»: Евгений Куйвашев опубликовал программную статью