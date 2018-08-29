Угроза сверху: в Нижнем Тагиле пенсионер не дает соседям жить спокойно

Пожилой человек не раз возмущался по поводу шишек и хвои, которые падали на его сторону. Теперь уже сами соседи вынуждены уворачиваться от летящих сверху стройматериалов и инструментов. Пенсионер соорудил себе жилище прямо над их участком, спилив ветки растущих здесь сосен.