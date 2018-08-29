Угроза сверху: в Нижнем Тагиле пенсионер не дает соседям жить спокойно

Мужчина построил дом на дереве, обидевшись на мусор на своем участке

Пожилой человек не раз возмущался по поводу шишек и хвои, которые падали на его сторону. Теперь уже сами соседи вынуждены уворачиваться от летящих сверху стройматериалов и инструментов. Пенсионер соорудил себе жилище прямо над их участком, спилив ветки растущих здесь сосен.

Также в разделе Соседи

Совсем не куриная котлета. За юношу, которому угрожали сотрудники ЧОПа, вступились следователиКотлета из человека: сотрудники птицефабрики угрожали юноше расправой
21.08.2018
Совсем не куриная котлета. За юношу, которому угрожали сотрудники ЧОПа, вступились следователиКотлета из человека: сотрудники птицефабрики угрожали юноше расправой
Публичная порка. В Первоуральске отец взялся за ремень прилюдно
13.08.2018
Публичная порка. В Первоуральске отец взялся за ремень прилюдно
Новый феодализм: в поселке под Екатеринбургом общая дорога стала частной
17.07.2018
Новый феодализм: в поселке под Екатеринбургом общая дорога стала частной
Забытые в Мурзинском: семья живет в заброшенном поселке
06.07.2018
Забытые в Мурзинском: семья живет в заброшенном поселке
Вчера
Угроза сверху: в Нижнем Тагиле пенсионер не дает соседям жить спокойно