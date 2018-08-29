Теплица на балконе: свердловчанка выращивает овощи и орехи в обычной квартире

На балконе можно найти и редкие для Урала растения. Например, арахис

Овощи на салат Любовь Викторовна собирает, не выходя из дома. Свой балкон пенсионерка превратила в настоящий огород. Говорит, соскучилась по частному дому, из которого пришлось переехать. Вот и решила не сидеть, сложа руки, и озеленить самую солнечную часть квартиры.

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