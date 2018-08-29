Пробивные ребята: специалисты городской службы водоотведения готовятся к сезону дождей

Коммунальщики показали, как чистят ливневки, и объяснили, почему вода с улиц уходит медленно

Чтобы вода не скапливалась на дороге, коммунальщики вышибают клин клином — чистят ливневые канализации мощной струей. Под таким напором стенки труб отмывают от ила, который может стать причиной засоров. Потом жидкую массу собирают, а коллекторы начисто обдают кипятком. Работы у коммунальщиков, отвечающих за ливневки, немало — под Екатеринбургом протянуто больше трехсот километров водоотводов.

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