Пикантная находка: пенсионерка обнаружила редчайший гриб – мутинус собачий

Так его прозвали за сходство с собачьим достоинством

Основание у такого гриба напоминает яйцо, из которого пробивается остроконечный отросток. Продемонстрировать свое хозяйство соседям женщина не успела. Спустя несколько часов гриб лишился природной силы и теперь напоминает сдувшийся шарик. Примечательно, что в России такой уникум встречается крайне редко. Считается, что он попал на материк во время Второй Мировой войны благодаря американским союзникам. Каким ветром споры занесло в сад к пенсионерке, не ясно. Красненький отросток женщина трогать не собирается и надеется, что в скором времени к ней приедут биологи, которые возьмут находку на изучение.

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Пикантная находка: пенсионерка обнаружила редчайший гриб – мутинус собачий