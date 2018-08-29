Отбор кандидатов в мэры Екатеринбурга состоится в сентябре

Итоги собеседования с кандидатами планировалось подвести 29 августа. Но специальная комиссия не успела изучить все презентации. Поэтому заседание перенесли на 5 сентября. В ходе него участники выскажут свое видение, кто из претендентов на кресло мэра может возглавить город. Будущий глава будет совмещать представительные и управленческие функции. Сперва комиссия решит, кто из соискателей соответствует всем необходимым требованиям. А потом составит узкий список лиц, рекомендованных к назначению. Окончательное решение примет в конце сентября обновленный состав городской думы. Кстати, депутаты могут как согласиться с мнение комиссии, так и выбрать мэра из общего перечня