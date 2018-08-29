На долгую память: в поселке Исток установили памятник выпускнику местной школы Александру Гуменюку

Весной ветераны спецподразделения «Альфа» решили увековечить память товарища. В этом им помогли меценаты. Окончательный образ выбрали из 5 различных эскизов будущего мемориала. Скульптор так проникся трагической историей, что добавил уникальные детали: вены на руках, солдатский жетон, щетину и даже мозоли на костяшках пальцев — Александр Гуменюк любил отжиматься на кулаках. Героя России отлили из бронзы. В высоту памятник больше трех метров. И все здесь глубоко символично. Камень, на котором стоит спецназовец, обозначает кровь, пролитую бойцами ради мира. Позади мужчины — гранитные панели, трещины на которых символизируют раскол Советского Союза. Так что солдат находится на защите страны. Официально монумент откроют третьего сентября.