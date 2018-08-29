Мужчины до 63 лет, женщины – до 60: президент смягчил проект пенсионной реформы

Рабочий день в разгаре, но мыслями горожане уже на пенсии. Задуматься о ней всю страну с экранов призывает президент. Владимир Путин, к разочарованию многих, поддержал пенсионную реформу. Эта мера, по его словам, давно назрела. Дефицит пенсионного фонда сейчас составляет 3,3 трлн рублей. И если ничего не предпринять, эта дыра в бюджете будет только увеличиваться. Решить проблему правительство предлагает за счет работающего населения. Чем дольше люди трудятся, тем больше поступлений в Пенсионный фонд. Первое чтение законопроекта о пенсионной реформе в Госдуме уже состоялось. Сейчас политические партии формулируют свои поправки к документу. Замечания по существу прилюдно сделал и президент. Главное его предложение — повысить пенсионный возраст для женщин не на 8, а на 5 лет, как и для мужчин.