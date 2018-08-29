Долгий путь до погоста: ЕКАД отрезала Лесное кладбище от города

Прямой путь для похоронных процессий и посетителей кладбища отрезали год назад, когда ввели в эксплуатацию новый участок кольцевой автодороги. Сквозное пересечение скоростной магистрали противоречит нормам безопасности. Несмотря на это, чиновники готовы пойти горожанам навстречу. В декабре 2019 года появится съезд с ЕКАД на улицу Европейскую.