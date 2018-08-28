За бесплатные анализы для детей стали брать деньги

Такое распоряжение дал главный санитарный врач России

Яйца глист — 120 рублей, энтеробиоз — 120 рублей. Анализы, которые еще вчера входили в перечень обязательного медицинского страхования, теперь можно сдать только за деньги. Это вызвало недовольство родителей. Но в поликлиниках и школах разводят руками. Такое распоряжение дал федеральный Роспотребнадзор. Чтобы облегчить жизнь родителям, в школах и детских садах планируют проводить массовые профосмотры.

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За бесплатные анализы для детей стали брать деньги