За бесплатные анализы для детей стали брать деньги

Яйца глист — 120 рублей, энтеробиоз — 120 рублей. Анализы, которые еще вчера входили в перечень обязательного медицинского страхования, теперь можно сдать только за деньги. Это вызвало недовольство родителей. Но в поликлиниках и школах разводят руками. Такое распоряжение дал федеральный Роспотребнадзор. Чтобы облегчить жизнь родителям, в школах и детских садах планируют проводить массовые профосмотры.