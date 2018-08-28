«Цвет настроения синий» на новый лад. Музыкальную пародию екатеринбуржца "лайкнул" сам Киркоров

Миллион просмотров в интернете — это явно не предел

Звезды такой кавер оценили. Филип Бедросович сделал репост — поместил ролик на своей странице, а Дима Билан и Ольга Бузова оставили под видео комментарии. Секрет такой похожести — не только в красивом голосе, но и чутком слухе. Кирилл научился различать и повторять вокальные особенности звезд эстрады.

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