«Цвет настроения синий» на новый лад. Музыкальную пародию екатеринбуржца "лайкнул" сам Киркоров

Звезды такой кавер оценили. Филип Бедросович сделал репост — поместил ролик на своей странице, а Дима Билан и Ольга Бузова оставили под видео комментарии. Секрет такой похожести — не только в красивом голосе, но и чутком слухе. Кирилл научился различать и повторять вокальные особенности звезд эстрады.
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