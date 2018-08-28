Смерть в садике: родители погибшей девочки в суде выясняют, что же случилось с 6-летней дочкой

Все произошло 2 года назад. Как рассказали родителям Вики, после ссоры с другой девочкой дочка начала задыхаться. Сотрудники садика вызвали медработника, та — скорую, но к приезду медиков малышка уже скончалась. По заключению судмедэкспертов, Вика умерла из-за порока сердца. Однако мама с папой утверждают, никаких патологий у дочери не было. А вот сотрудники садика могли действовать не слаженно.