Ремонт как праздник: улицу 8-го марта капитально обновят

Два участка уже в работе. На очереди еще один кусок: объявлен тендер на ремонт улицы от театра «Щелкунчик» до переулка Банного. Аукцион пройдет только 17 сентября, хотя сезон ремонта дорог к тому времени уже будет на финишной прямой. Компания, которой доверят выполнить эту ответственную работу, должна будет завершить капремонт до середины декабря. В техзадании предусмотрели обустройство автобусных остановок «Фрунзе». Все работы обойдутся в 10 миллионов рублей