Ремонт как праздник: улицу 8-го марта капитально обновят

Проезжую часть уже реконструируют на участках от Куйбышева до Декабристов и от Отто Шмидта до Циолковского

Два участка уже в работе. На очереди еще один кусок: объявлен тендер на ремонт улицы от театра «Щелкунчик» до переулка Банного. Аукцион пройдет только 17 сентября, хотя сезон ремонта дорог к тому времени уже будет на финишной прямой. Компания, которой доверят выполнить эту ответственную работу, должна будет завершить капремонт до середины декабря. В техзадании предусмотрели обустройство автобусных остановок «Фрунзе». Все работы обойдутся в 10 миллионов рублей

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Ремонт как праздник: улицу 8-го марта капитально обновят