Владелец противился выселению четыре года, игнорируя даже предписания суда. Этот участок в аренду ему сдали 8 лет назад. Но спустя четыре года, договор решено было расторгнуть. Вместо торгового киоска здесь должен появиться первый в Ботаническом микрорайоне храм. Однако тогда свою работу павильон не только не прекратил, но и, сменив вывеску, превратился в кафе. Из-за этого представители духовенства вынуждены были обратиться в суд. Тот обязал предпринимателя убрать торговую точку. Поэтому вскоре на Ботанике поставят крест — там появится храм Воскресения Христова.