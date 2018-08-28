На Ботанике поставят крест

Там, наконец, снесли кафе, мешавшее строительству нового храма

Владелец противился выселению четыре года, игнорируя даже предписания суда. Этот участок в аренду ему сдали 8 лет назад. Но спустя четыре года, договор решено было расторгнуть. Вместо торгового киоска здесь должен появиться первый в Ботаническом микрорайоне храм. Однако тогда свою работу павильон не только не прекратил, но и, сменив вывеску, превратился в кафе. Из-за этого представители духовенства вынуждены были обратиться в суд. Тот обязал предпринимателя убрать торговую точку. Поэтому вскоре на Ботанике поставят крест — там появится храм Воскресения Христова.

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На Ботанике поставят крест