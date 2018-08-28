Большую часть оборудования доставили из Китая. Поэтому именно китайские специалисты сейчас помогают его настраивать. Но работать на предприятии будут не они, а жители Краснотурьинска и его окрестностей. В год здесь планируют выпускать более 14 тысяч тонн палочек. Не китайских, а исконно русских — из уральской березы. Это дерево выбрали потому, что в нем отсутствуют смолы.
Китайские палочки: в регионе запустили производство палочек для мороженого для Поднебесной
Хвойные палочки не вкусные, а березовые — в самый раз
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24.05.2018
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Китайские палочки: в регионе запустили производство палочек для мороженого для Поднебесной