Китайские палочки: в регионе запустили производство палочек для мороженого для Поднебесной

Большую часть оборудования доставили из Китая. Поэтому именно китайские специалисты сейчас помогают его настраивать. Но работать на предприятии будут не они, а жители Краснотурьинска и его окрестностей. В год здесь планируют выпускать более 14 тысяч тонн палочек. Не китайских, а исконно русских — из уральской березы. Это дерево выбрали потому, что в нем отсутствуют смолы.