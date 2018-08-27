Йога и степ вместо кросса и растяжки: юных хоккеистов в Екатеринбурге учат по-новому

Хоккей без шайбы и даже без клюшки. Так проходит разминка у самых юных спортсменов. Их тренировки — это, как правило, игра, но именно такой подход позволяет достичь серьезных результатов. Современный подход тренеры стараются применять во всем. Вместо привычных кросса и растяжки — йога и степ-аэробика. Новейшие тренировочные программы — сплав хоккейной школы СССР и современных мировых практик. Главное — не перестараться, подчеркивают профи. Чрезмерные нагрузки лишь вредят здоровью спортсмена. Зато правильно подобранный режим — залог успеха