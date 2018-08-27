Яблоки медведям, тыквы слонихе: екатеринбургский зоопарк принимает излишки урожая от горожан

Овощи и фрукты — излюбленное лакомство местных обитателей

Сбор фруктов в зоопарка устраивают ежегодно в конце лета. Польза от такой акции обоюдная: садоводы избавляются от излишков, животные сыты и довольны. Часть фруктов и овощей сразу же скормят питомцам, остальное заморозят, чтобы звери могли восполнить нехватку витаминов весной. Благо, желающих угостить обитателей много — еду приносят сюда каждый день. Ее можно оставлять на служебном входе с 7 утра до 10 вечера.

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