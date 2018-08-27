Вернули в лоно церкви: в Екатеринбурге восстановили еще один храм

Митрополит Кирилл освятил церковь во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»

Судьба храма, как и многих других, была трагической. Церковь, построенную ещё в начале девятнадцатого века, в советские годы превратили сперва в Дом красной армии, а позднее в клуб. У нее уничтожили купола, алтарную апсиду и всё внутреннее убранство. Чтобы восстановить храм, потребовалось десять лет. Резчики по камню инкрустировали навес над алтарем цветным мрамором. Реставраторы вручную вырезали деревянные ставни. А сестры обители восстановили фрески и расписали стены. Обновленная церковь выдержана в белых и голубых тонах — они символизируют чистоту Божьей матери.

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