В больницу вместо тюрьмы: застройщика Воробьева признали невменяемым

Судят Владимир Воробьева не в первый раз. Он попал за решетку за мошенничество с квартирами: брал с клиентов деньги под видом займов, взамен обещал недорогое жилье, но так ничего и не построил. Потерпевших уже больше сотни. В суде как раз рассматривали последнюю парию исков, когда подсудимый начал жаловаться на здоровье. Следователи направили его на психиатрическую экспертизу.