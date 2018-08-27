В больницу вместо тюрьмы: застройщика Воробьева признали невменяемым

Пострадавшие уверены, это новый обман

Судят Владимир Воробьева не в первый раз. Он попал за решетку за мошенничество с квартирами: брал с клиентов деньги под видом займов, взамен обещал недорогое жилье, но так ничего и не построил. Потерпевших уже больше сотни. В суде как раз рассматривали последнюю парию исков, когда подсудимый начал жаловаться на здоровье. Следователи направили его на психиатрическую экспертизу.

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В больницу вместо тюрьмы: застройщика Воробьева признали невменяемым