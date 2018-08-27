С новым годом, с новым рекордом! Нынче в школы пойдут 19 с половиной тысяч первоклашек

К 1 сентября готовы все 163 образовательных учреждения. Там сделан ремонт и усилены меры пожарной безопасности. Теперь в каждой школе сигнализация автоматически дублируется на пульт пожарной охраны. Ради учащихся радиус пешеходного движения возле учреждений увеличен до 800 метров. Однако недостатки на прилегающих территориях есть. В основном, это отсутствие дорожной разметки, тротуаров, ограждений, освещения и дорожных знаков. Ответственным лицам направлены предписания.