Здесь всё, чем гордятся военные: от современного вооружения до мастерства служивых. Танкисты, к примеру, дулом разрезали яблоко, забивали гвозди и рисовали картины. Все, что есть на форуме, можно потрогать и подержать в руках. Чем не реклама службы по контракту. Только за один день пополнить ряды контрактников захотели несколько десятков человек. Среди них есть даже пенсионеры.
Картина дулом танка: военные демонстрировали мощь техники и мастерство
Под Екатеринбургом прошел международный форум «Армия-2018»
Также в разделе Общество
Вчера
Картина дулом танка: военные демонстрировали мощь техники и мастерство