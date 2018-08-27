Картина дулом танка: военные демонстрировали мощь техники и мастерство

Под Екатеринбургом прошел международный форум «Армия-2018»

Здесь всё, чем гордятся военные: от современного вооружения до мастерства служивых. Танкисты, к примеру, дулом разрезали яблоко, забивали гвозди и рисовали картины. Все, что есть на форуме, можно потрогать и подержать в руках. Чем не реклама службы по контракту. Только за один день пополнить ряды контрактников захотели несколько десятков человек. Среди них есть даже пенсионеры.

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Картина дулом танка: военные демонстрировали мощь техники и мастерство