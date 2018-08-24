Жители Широкой речки вынуждены чистить выгребные ямы за свой счет

А если не будете платить — отключим канализацию. В предместье Екатеринбурга без базовой санитарной услуги остались жильцы пусть небольших, но многоквартирных домов. Всё дело в конфликте с управляющей компанией из-за долгов: центральной канализации там нет, а выгребные ямы коммунальщики предложили жильцам опорожнять за свой счёт.