Жители Широкой речки вынуждены чистить выгребные ямы за свой счет

Коммунальщики же винят во всем самих жильцов

А если не будете платить — отключим канализацию. В предместье Екатеринбурга без базовой санитарной услуги остались жильцы пусть небольших, но многоквартирных домов. Всё дело в конфликте с управляющей компанией из-за долгов: центральной канализации там нет, а выгребные ямы коммунальщики предложили жильцам опорожнять за свой счёт.

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Жители Широкой речки вынуждены чистить выгребные ямы за свой счет