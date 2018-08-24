Заведомо беспомощные: уральские активисты просят ужесточить наказание за насилие над инвалидами

Внести поправки в Уголовный Кодекс общественники просят после трагедии в Березовском

О Диме Рудакове скорбит вся страна. На интернет-страничках организации родителей инвалидов «зажглись» траурные свечи. Внутри же у общественников полыхает гнев. После трагедии в Березовском активисты, защищающие права особых детей, требуют ужесточить наказание за насилие над людьми с ограниченными возможностями. Меру наказания убийцам беззащитного юноши вскоре определит суд. Но родители детей с инвалидностью считают, что такие преступления лучше предупреждать, чем карать за них. Общественники предлагают учить толерантности с детства. Каждый ребенок должен относиться к инвалидам как к равным.

Также в разделе Общество

Дверь нараспашку: спецслужбы вскрыли квартиру горожанки, пока ее не было дома
14.08.2018
Дверь нараспашку: спецслужбы вскрыли квартиру горожанки, пока ее не было дома
Мумия по-уральски: пожилая женщина вынесла на улицу тело своего супруга
03.08.2018
Мумия по-уральски: пожилая женщина вынесла на улицу тело своего супруга
В ЗАГСе Чкаловского района поздравили родителей 2025-го ребёнка
07.08.2018
В ЗАГСе Чкаловского района поздравили родителей 2025-го ребёнка
В Екатеринбурге наградили почётных горожан
16.08.2018
В Екатеринбурге наградили почётных горожан
Сегодня
Заведомо беспомощные: уральские активисты просят ужесточить наказание за насилие над инвалидами