В Екатеринбурге сбили лося

Животное попало под машину на дублере Сибирского тракта

Животное неслось через трассу так быстро, что водитель не успел среагировать. После столкновения сохатый погиб, а рулевой отделался испугом. Правда, его машина серьезно пострадала — у авто разбито лобовое стекло и помят капот. Несмотря на это, именно сбившему животное шоферу грозит крупный штраф. Автомобилисты должны ехать с такой скоростью, чтобы в случае чего увернуться от дикого зверя. Сейчас водителей просят быть особенно внимательными на трассах. У лосей период гона.

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