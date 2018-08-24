В Екатеринбурге сбили лося

Животное неслось через трассу так быстро, что водитель не успел среагировать. После столкновения сохатый погиб, а рулевой отделался испугом. Правда, его машина серьезно пострадала — у авто разбито лобовое стекло и помят капот. Несмотря на это, именно сбившему животное шоферу грозит крупный штраф. Автомобилисты должны ехать с такой скоростью, чтобы в случае чего увернуться от дикого зверя. Сейчас водителей просят быть особенно внимательными на трассах. У лосей период гона.