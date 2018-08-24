Сквер Попова планируют обновить в этом году

Популярное у горожан место для прогулок вошло в федеральную программу по улучшению городской среды. Кто этим займется, в середине сентября определит тендер. Пока план реконструкции определён лишь схематически. В сквере планируется заменить тротуарную плитку, разбить клумбы и газоны. Особой строкой в техническом задании прописана установка светового фонтана, который в перспективе должен стать полноценным водным. Также потенциального подрядчика просят заменить наружное освещение, при этом оставив чугунные опоры фонарей. Конкурс среди соискателей такой работы пройдет 13 сентября. А работы планируется завершить до Нового года.