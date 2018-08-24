Анимэ «Сейлор Мун» Алена готова смотреть часами — чтобы запомнить главных героев в деталях, а потом повторить их на ткани. На создание одного персонажа уходит около недели. Внутри кукол обычный наполнитель. А вот то, что снаружи, уникально. Повторить саму себя у мастерицы ни разу не получалось. Примечательно, что в России анимэ-игрушки мало, кому интересны. Но за рубежом за такое готовы отдать целые состояния.
Сейлор мун из фетра. Свердловчанка шьет из ткани героев анимэ
Уральская мастерица решила перекроить японских героев на русский лад
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Сейлор мун из фетра. Свердловчанка шьет из ткани героев анимэ