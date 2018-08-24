Сейлор мун из фетра. Свердловчанка шьет из ткани героев анимэ

Уральская мастерица решила перекроить японских героев на русский лад

Анимэ «Сейлор Мун» Алена готова смотреть часами — чтобы запомнить главных героев в деталях, а потом повторить их на ткани. На создание одного персонажа уходит около недели. Внутри кукол обычный наполнитель. А вот то, что снаружи, уникально. Повторить саму себя у мастерицы ни разу не получалось. Примечательно, что в России анимэ-игрушки мало, кому интересны. Но за рубежом за такое готовы отдать целые состояния.

Также в разделе Жизнь

Вокруг света на мотоцикле: путешественник проехал на железном коне 75 стран
14.08.2018
Вокруг света на мотоцикле: путешественник проехал на железном коне 75 стран
Мисс Екатеринбург-2018 приступила к новым обязанностям
13.08.2018
Мисс Екатеринбург-2018 приступила к новым обязанностям
Вокруг света наощупь: незрячий путешественник отправился в турне вслепую
09.07.2018
Вокруг света наощупь: незрячий путешественник отправился в турне вслепую
Домашний Маугли: жительница Каменска-Уральского несколько лет держала сына взаперти
02.08.2018
Домашний Маугли: жительница Каменска-Уральского несколько лет держала сына взаперти
Сегодня
Сейлор мун из фетра. Свердловчанка шьет из ткани героев анимэ