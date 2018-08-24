Сейлор мун из фетра. Свердловчанка шьет из ткани героев анимэ

Анимэ «Сейлор Мун» Алена готова смотреть часами — чтобы запомнить главных героев в деталях, а потом повторить их на ткани. На создание одного персонажа уходит около недели. Внутри кукол обычный наполнитель. А вот то, что снаружи, уникально. Повторить саму себя у мастерицы ни разу не получалось. Примечательно, что в России анимэ-игрушки мало, кому интересны. Но за рубежом за такое готовы отдать целые состояния.