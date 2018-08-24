Листы для галочки. Для выборов в гордуму в Екатеринбурге напечатали больше полутора миллионов бюллетеней

Как объяснили в избиркоме, бланков хватит всем избирателям — их выпустили с запасом. Пока бюллетени хранятся в сейфах территориальных и окружных комиссий, но уже в понедельник их передадут на участки. Как объяснили в избирательной комиссии, за несколько дней до голосования охрана там усилится. Приглядывать за листами будут не только охранные предприятия и полиция — с них ни на секунду не спустят взгляд видеокамеры. Доступ к бланкам будет только у работников участков. И лишь они смогут внести в них изменения, если какой-либо кандидат или партия сойдут с предвыборной дистанции. Подделать бюллетени не удастся — у них сразу несколько уровней защиты.